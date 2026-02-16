En intégrant le Club des Responsables comptables et financiers vous bénéficiez de l'analyse de l'actualité comptable, fiscale et juridique du trimestre, réalisée par un expert. Le format « Club » vous permet également d'échanger avec vos pairs sur les différents changements et problématiques liés à ces nouveautés. En complément de l'actualité du trimestre, une thématique spécifique sera abordée au cours de la session (ex : facturation électronique, comptes consolidés, durabilité, prix de transfert...). Il s'agit de 4 matinées propices à l'information, la veille, le partage d'expériences et l'anticipation des évolutions à venir. À chaque session, vous avez le choix, à tout moment, de la modalité de formation : en présentiel dans un lieu premium au centre de Paris, ou à distance. Les sessions se déroulent de 9h00 à 12h30 aux dates suivantes : 24 mars, 23 juin, 22 septembre, 15 décembre 2026.

