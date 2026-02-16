With your agreement, we and our 966 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Comptable
Comptable

[FORMATION] Club des Responsables comptables et financiers

Publié le 16/02/2026
En intégrant le Club des Responsables comptables et financiers vous bénéficiez de l'analyse de l'actualité comptable, fiscale et juridique du trimestre, réalisée par un expert. Le format « Club » vous permet également d'échanger avec vos pairs sur les différents changements et problématiques liés à ces nouveautés. En complément de l'actualité du trimestre, une thématique spécifique sera abordée au cours de la session (ex : facturation électronique, comptes consolidés, durabilité, prix de transfert...). Il s'agit de 4 matinées propices à l'information, la veille, le partage d'expériences et l'anticipation des évolutions à venir. À chaque session, vous avez le choix, à tout moment, de la modalité de formation : en présentiel dans un lieu premium au centre de Paris, ou à distance. Les sessions se déroulent de 9h00 à 12h30 aux dates suivantes : 24 mars, 23 juin, 22 septembre, 15 décembre 2026.

ComptableFiscal
