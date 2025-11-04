With your agreement, we and our 939 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Patrimoine

[WEBINAIRE] Les clés pour révéler le potentiel de votre étude notariale : renforcez votre offre en conseil patrimonial

Publié le 04/11/2025
Conseil patrimonial : Pourquoi et comment développer de nouvelles missions au sein de votre office notarial ?

Le conseil patrimonial est une opportunité stratégique incontournable. Face à une demande croissante des Français cherchant un accompagnement personnalisé pour la gestion de leur patrimoine, c’est maintenant qu’il faut la saisir !

En tant que partenaire de confiance, vous êtes des interlocuteurs naturels pour vos clients.

Si vous n’y allez pas, d’autres professions règlementées iront à votre place…

Dans ce webinaire, nous vous dévoilerons :

- Pourquoi proposer à vos clients des missions de conseil patrimonial ?

- Comment se structurer et s’organiser ?

- Comment aborder vos clients ?

- Quels retours sur investissement en attendre ?

Sandy MAGINOT, Responsable du département patrimonial de Lefebvre Dalloz Logiciels, vous présentera également E-Dixit, le logiciel pour accompagner vos clients dans leur gestion patrimoniale, ainsi que les dernières innovations dont son Assistant IA.

Ce webinaire aura lieu le mercredi 5 novembre 2025 à 11h

Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement

