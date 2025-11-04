Conseil patrimonial : Pourquoi et comment développer de nouvelles missions au sein de votre office notarial ?

Le conseil patrimonial est une opportunité stratégique incontournable. Face à une demande croissante des Français cherchant un accompagnement personnalisé pour la gestion de leur patrimoine, c’est maintenant qu’il faut la saisir !

En tant que partenaire de confiance, vous êtes des interlocuteurs naturels pour vos clients.

Si vous n’y allez pas, d’autres professions règlementées iront à votre place…

Dans ce webinaire, nous vous dévoilerons :

- Pourquoi proposer à vos clients des missions de conseil patrimonial ?

- Comment se structurer et s’organiser ?

- Comment aborder vos clients ?

- Quels retours sur investissement en attendre ?

Sandy MAGINOT, Responsable du département patrimonial de Lefebvre Dalloz Logiciels, vous présentera également E-Dixit, le logiciel pour accompagner vos clients dans leur gestion patrimoniale, ainsi que les dernières innovations dont son Assistant IA.

Ce webinaire aura lieu le mercredi 5 novembre 2025 à 11h.

