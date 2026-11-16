À travers les différentes missions et expertises du cabinet, l’IA juridique et fiscale trouve son utilité dans le quotidien des équipes.

Mais concrètement, quels usages développer et comment favoriser leur adoption ?

Dominique Vaugon, Directeur des services juridique, fiscalité et patrimoine et Directeur du service social employeur de Cerfrance Orne, partagera son retour d’expérience avec GenIA-L, notamment sur la place de la solution au sein de sa structure et son utilisation par les équipes.

Son témoignage sera complété par des cas d’usage et démonstrations de GenIA-L, autour de différentes problématiques rencontrées en cabinet, ainsi que par des conseils pour favoriser une utilisation maîtrisée et sécurisée de l’IA.

Ce webinaire aura lieu le 24 novembre 2026 à 11h.

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