La culture sécurité est un état d’esprit et un engagement à tous les échelons de la structure, y compris au niveau de la direction. Des arguments existent pour sensibiliser les dirigeants et les managers.

Nous vous proposons un panorama de ces différents leviers à activer pour renforcer la place de la démarche HSE :

Obligations réglementaires

Attentes sociétales

Retour sur investissement

QVCT, attractivité et climat social

Opportunité pour le business

Ce webinaire aura lieu le 25 juin de 14h à 14h45 et sera animé par Auriande LABED, Consultante HSE, Lefebvre Dalloz et Clémence ANDRIEU, Rédactrice en chef et ingénieure HSE, Editions Législatives (Lefebvre Dalloz).

