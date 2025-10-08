La déontologie ne vous empêche pas de communiquer. Elle vous évite juste de faire n’importe quoi.
Beaucoup de notaires confondent cadre juridique et interdiction. Résultat : ils deviennent invisibles — et donc interchangeables.
Lefebvre Dalloz & Artur'in vous montrent comment affirmer votre expertise et vos valeurs, sans déroger à votre déontologie.
Ce que vous allez apprendre
Ce que le code déontologique interdit… et ce qu’il autorise vraiment
Pourquoi rester discret peut vous coûter des clients (et des collaborateurs)
3 formats de communication sobres, légitimes et efficaces
Cas concret d’une étude qui a gagné en visibilité sans se trahir
Ils en parlent
« J’étais persuadé qu’on ne pouvait rien faire. Aujourd’hui, on m’appelle directement grâce à nos publications sur les réseaux sociaux. » — Me P., notaire dans le Jura
« On communique sans démarcher. Et notre image attire des jeunes collaborateurs. » — Me L., notaire à Tours
Vous avez le droit de parler de votre métier.
Vos clients ont le droit de comprendre qui vous êtes.
Ce webinaire aura lieu le 15 octobre à 11h30.