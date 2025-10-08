With your agreement, we and our 937 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine
Patrimoine

[WEBINAIRE] Ce que les notaires visibles font différemment (sans jamais vendre)

Publié le 08/10/2025
quoti-20251008-webinaire-bsm.png

© Lefebvre Dalloz

La déontologie ne vous empêche pas de communiquer. Elle vous évite juste de faire n’importe quoi.

Beaucoup de notaires confondent cadre juridique et interdiction. Résultat : ils deviennent invisibles — et donc interchangeables.

Lefebvre Dalloz & Artur'in vous montrent comment affirmer votre expertise et vos valeurs, sans déroger à votre déontologie.

Ce que vous allez apprendre

  • Ce que le code déontologique interdit… et ce qu’il autorise vraiment

  • Pourquoi rester discret peut vous coûter des clients (et des collaborateurs)

  • 3 formats de communication sobres, légitimes et efficaces

  • Cas concret d’une étude qui a gagné en visibilité sans se trahir

Ils en parlent

« J’étais persuadé qu’on ne pouvait rien faire. Aujourd’hui, on m’appelle directement grâce à nos publications sur les réseaux sociaux. » — Me P., notaire dans le Jura

« On communique sans démarcher. Et notre image attire des jeunes collaborateurs. » — Me L., notaire à Tours

Vous avez le droit de parler de votre métier.

Vos clients ont le droit de comprendre qui vous êtes.

Ce webinaire aura lieu le 15 octobre à 11h30.

Cliquez ici pour vous inscrire

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Patrimoine
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Inneo Notaire
patrimoine -

Inneo Notaire

Tous les contenus et services dédiés à votre profession de notaire
à partir de 313,83 € HT/mois
Je découvre
Navis Fiscal
patrimoine -

Navis Fiscal

Un fonds documentaire juridique dédié à la fiscalité et mis à jour en continu
411,67 € HT/mois
Je découvre

A lire aussi

quoti-20251009-pat.jpg
Patrimoine - Successions et donations

« Legs rémunératoire » des travaux au moulin et des soins à son père : question de preuve

Si le de cujus a la faculté de consentir un legs rémunératoire à l’un de ses fils, encore faut-il pour ce dernier produire l’original du testament olographe ou, à défaut, une copie fidèle et durable de l’original en prouvant que celui-ci a existé jusqu’au décès du testateur.
quoti-20251003-pat.jpg
Patrimoine - Autorité parentale

Droit de visite purement potestatif : c’est toujours et encore non !

Lorsque le juge fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère qui a déménagé en Turquie, il est corrélativement tenu de déterminer les modalités du droit de visite du père, lesquelles ne peuvent pas dépendre de la volonté de son ex.
quoti-20251003-sandy.jpg
Patrimoine

[VIDEO] Patrimonia 2025 l'IA au coeur de la solution e Dixit - Lefebvre Dalloz Logiciels

Interview de Sandy Maginot, responsable du département patrimonial - Lefebvre Dalloz Logiciels.