Nullité du licenciement d’une femme enceinte notifié par un salarié qui n’en a pas le pouvoir

En principe, le licenciement prononcé par une personne non habilitée pour le faire est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais, dans le cas d’une femme enceinte, ce licenciement est nul et justifie le prononcé de sanctions sévères.