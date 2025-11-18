With your agreement, we and our 941 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Assurance vie et contrats de capitalisation
Patrimoine - Assurance vie et contrats de capitalisation

Non-accès des héritiers aux contrats du défunt : l'autonomie du régime de l'assurance-vie confirmée

CE 26-9-2025 n° 505551

Publié le 18/11/2025
Par Rémy FOSSET
quoti-20251118-patrimoine.jpg

©Gettyimages

Les articles L 132-12 du Code des assurances et 85 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 portent-ils atteinte au droit de propriété et au principe d’égalité, en ce qu’ils ne permettent pas aux héritiers non bénéficiaires d’accéder aux données relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ? Non : d’une part, la différence de traitement entre héritiers et bénéficiaires d’assurance-vie repose sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées, qui par elles-mêmes ne méconnaissent aucun des droits et libertés invoqués et, d’autre part, les héritiers n’ont pas en tant que tels de droit à faire valoir sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt.

Mémento Patrimoine 2025-2026
Pour en savoir plus
Optez pour le bon investissement
voir Mémento Patrimoine 2025 N° 28500
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
PatrimoineAssurance vie et contrats de capitalisation
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Mémento Successions Libéralités 2025
patrimoine -

Mémento Successions Libéralités 2025

Votre référence en la matière !
169,00 € TTC
Je découvre
Mémento Comptable 2026
patrimoine -

Mémento Comptable 2026

La réglementation comptable en un seul volume
199,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20251105-pat.jpg
Patrimoine - Assurance vie et contrats de capitalisation

L'action en responsabilité délictuelle du bénéficiaire contre l'assureur-vie se prescrit par cinq ans

L’action indemnitaire engagée par le bénéficiaire acceptant évincé frauduleusement lors du rachat total d’une assurance-vie, fondée sur une faute de l’assureur au cours de l’exécution du contrat, n’est pas soumise à la prescription spéciale prévue au Code des assurances.
quoti-20250613-une.jpg
Patrimoine - Assurance vie et contrats de capitalisation

La validité du changement de bénéficiaire n'est pas conditionnée à sa connaissance par l'assureur

La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du souscripteur soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque. La connaissance du changement par l’assureur du vivant de l’assuré n’est donc plus exigée.
quoti-20250221-pat3.jpg
Patrimoine - Assurance vie et contrats de capitalisation

Assurance-vie : l'atteinte à la réserve n'est pas un critère d'appréciation des primes exagérées

Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement au regard de l’utilité du contrat d’assurance-vie pour le souscripteur et non au regard de l’atteinte à la réserve héréditaire, qui est un critère étranger à l’appréciation de l’exagération.