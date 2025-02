Une femme âgée de 73 ans adhère en 2009 à un contrat d’assurance-vie et désigne en qualité de bénéficiaire la Ligue nationale contre le cancer. Elle effectue de 2009 à 2011 cinq versements pour un montant total de près de 275 000 €. À son décès en 2019, elle laisse pour lui succéder sa fille, qui demande la réduction d’une partie des primes et la réintégration de la somme correspondante dans la succession.

La cour d’appel lui donne gain de cause. Elle énonce qu’en présence de primes ayant bénéficié à un tiers à la succession, il convient de vérifier si les versements ont porté atteinte à la réserve héréditaire, puis juge que le dernier versement de 130 000 € :

A noter :

Les primes versées sur un contrat d’assurance-vie ne sont soumises aux règles du rapport et de la réduction que si elles ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (C. ass. art. L 132-13). Dans un premier temps, il appartient donc aux juges du fond d’analyser les primes versées au regard des critères d’exagération définis par la Cour de cassation et constamment rappelés depuis, à savoir l’âge du souscripteur, ses situations patrimoniale et familiale et l’utilité du contrat pour lui (Cass. 2e civ. 4-12-2008 n° 07-20.544 F-D ; Cass. 1e civ. 29-5-2013 n° 12-11.785 F-D ; Cass. 2e civ. 16-6-2022 n° 20-20.544 F-D : BPAT 5/22 inf. 247). Les juges apprécient souverainement l'existence de l'exagération à la date du versement de la prime mais doivent limiter leur approche aux critères susvisés. Ils ne peuvent donc pas se référer au montant de la quotité disponible (Cass. 2e civ. 4-7-2007 n° 06-11.659 FS-D), à l'intention du souscripteur d'échapper aux règles du droit successoral (Cass. 2e civ. 23-10-2008 n° 07-19.550 F-D), à l’intérêt des héritiers (Cass. 2e civ. 19-5-2016 n° 15-19.458 F-D) ou encore à la volonté du souscripteur de faire échapper la somme à sa succession et d’éluder la réserve héréditaire (Cass. 1e civ. 6-7-2016 n° 15-21.643 F-D).

Ce n’est que dans un second temps, une fois l’exagération de la prime caractérisée, qu'il appartient aux juges d'appliquer les règles du rapport et de la réduction. Lorsque le bénéficiaire est, comme en l’espèce, un tiers à la succession non soumis au rapport, la prime excessive pourra donner lieu à réduction, à condition qu’il y ait un ou des héritiers réservataires et qu’il y ait atteinte à la réserve héréditaire (Cass. 2e civ. 3-11-2011 n° 10-21.760 F-D : BPAT 1/12 inf. 34). Dans l’affaire ici commentée, la cour d’appel a sauté une étape dans le raisonnement en vérifiant l’atteinte à la réserve pour apprécier le caractère exagéré des primes versées, ce qui conduisait inévitablement à la cassation de l’arrêt.