Un maître de l'ouvrage confie à des constructeurs des travaux de rehaussement et d'extension d'une maison d'habitation. Ayant constaté des désordres, malfaçons et non-conformités, notamment une erreur d'implantation de la maison, le maître de l’ouvrage assigne les constructeurs et leur assureur en résolution des marchés de travaux et en indemnisation de leurs préjudices. Le jugement de première instance condamne les constructeurs à indemniser le maître de l'ouvrage, et l’assureur des constructeurs à garantir ses assurés.

Le maître de l’ouvrage interjette appel du jugement. Cependant, en cours d'appel, il se désiste de son appel à l'égard des constructeurs et de leur mandataire judiciaire. La cour d'appel estime que, à la suite de ce désistement partiel, le maître de l'ouvrage a acquiescé au jugement de première instance en ce qui concerne les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des constructeurs. Elle en déduit que l'obligation de garantie de l'assureur est limitée aux sommes fixées au passif des assurés par les premiers juges et rejette le surplus des demandes du maître de l'ouvrage.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement. Elle rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et rend irrévocables les condamnations concernées dans les rapports entre la victime et l'assuré. L'assureur peut alors opposer à la victime les limites de la responsabilité ainsi définitivement fixées. Il ne peut donc être condamné, au titre de l'action directe, à garantir des sommes supérieures à celles mises à la charge de ses assurés pour les mêmes préjudices. Le moyen est donc rejeté.