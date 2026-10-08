À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel (C. expr. art. R 311-26, al. 1 en vigueur jusqu’au 30-9-2026). Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un (C. expr. art. R 311-26, al. 5 en vigueur jusqu’au 30-9-2026). Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises (C. expr. art. R 311-26, dernier al. en vigueur jusqu’au 30-9-2026).

À la suite de l’expropriation d’un lot de copropriété, un juge fixe les indemnités dues au propriétaire. Insatisfait du montant retenu, ce dernier fait appel du jugement le 30 juin 2022. Il adresse ses conclusions le 28 septembre 2022 par voie électronique via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), et les dépose au greffe le 25 octobre 2022. La cour d’appel de Paris juge les conclusions irrecevables et déclare l’appel caduc.

La Cour de cassation confirme. Les notifications et dépôts visés à l'article R 311-26 du Code de l'expropriation peuvent être faits par voie électronique, mais les parties restent néanmoins tenues de déposer ou d'adresser au greffe de la cour, dans le délai de 3 mois, un exemplaire de leurs conclusions sur support papier à destination du commissaire du gouvernement, qui n'a pas accès au RPVA.

La cour d’appel a pu justement déduire que l’appel était caduc, le dépôt des conclusions étant tardif. En effet, si l’exproprié avait bien notifié ses conclusions par voie électronique le 28 septembre 2022, il n’en avait déposé l’exemplaire papier au greffe que le 25 octobre, soit plus de 3 mois après sa déclaration d’appel du 30 juin.