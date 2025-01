Télétravail (frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel et frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses) (1)

- 10,90 €/par mois pour une journée de télétravail par semaine ; - ou 2,70 €/jour de télétravail, dans la limite de 59,40 €/mois