Une plus-value n’est exonérée, en application des dispositions des I et II de l’article 238 quindecies du CGI, que si la branche d’activité en cause est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d’activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments.

Une société qui cède à la société X le contrat d’agent commercial conclu avec la société Y n’établit pas que cette cession porte sur une branche complète d’activité en se bornant à soutenir que la cession d’un contrat d’agent commercial constitue par principe une cession de branche complète d’activité. Elle n’a en effet ni précisé de quelle manière son activité au service de la société Y se distingue du reste de son activité d’agent commercial, également exercée pour plusieurs autres sociétés, ni soutenu que la cession de son contrat d’agent commercial pour la société Y se serait accompagnée de la transmission à la société X des moyens d’exploitation et du personnel indispensables à l’exercice de cette activité.

Par suite, cette société n’est pas en doit de revendiquer le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du CGI.