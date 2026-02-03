L’article 44 quindecies du CGI exonère temporairement d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés les entreprises créées ou reprises dans les zone de revitalisation rurale (ZRR).

Pour l’application de ces dispositions, le rachat de la totalité des parts d’un associé d’une société civile professionnelle (SCP) n’ayant pas opté pour l’assujettissement à l’IS par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle et comme ouvrant droit à l’exonération d’imposition prévue par ces dispositions pour les bénéfices imposés entre les mains de ce nouvel associé.

En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’ouvrir droit à cette exonération pour les bénéfices imposés entre les mains des associés préexistants en l’absence de reprise d’entreprise en ce qui les concerne.

Par suite, la cession par l’un des deux associés de la totalité de ses parts dans une SCP constituée dans une ZRR ne permet pas à l’associé préexistant de bénéficier des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI, et ce même si cette cession conduit à une modification des modalités de direction de la société.