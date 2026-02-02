Nous faisons état ci-après des principales nouveautés pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 2025 des entreprises industrielles et commerciales.

L’option pour le report en arrière d’un déficit n’est pas ouverte lorsque la société a modifié son activité réelle.

Le Conseil d’État consacre un ordre chronologique d’ imputation des déficits des sociétés soumises à l’IS et en tire les conséquences sur l’étendue du droit de reprise de l’administration.

Pour le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse , l’affectation exclusive à une activité éligible est exigée.

La condition du volume de recherche est renforcée pour pouvoir bénéficier du statut de jeune entreprise innovante .

Les dispositifs d’exonération d’impôt dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs et les bassins d’emploi à redynamiser sont prorogés.

Pour la neutralisation des écarts de change afférents à des prêts d’au moins 3 ans , la durée initiale du prêt s’apprécie à la date de l’octroi du prêt et indépendamment de sa durée effective.

Le Conseil d’État s’appuie expressément sur les règles comptables pour qualifier un élément incorporel de l’actif .

L’ exercice de rattachement des dividendes est déterminé par la date à laquelle l’assemblée générale a décidé la distribution.

La date d’achèvement d’une prestation discontinue à échéances successives est définie en fonction des stipulations du contrat conclu avec les clients.

Seuls les produits directement liés à un événement majeur et inhabituel ont la nature de produits exceptionnels .

Pour apprécier la prépondérance immobilière d’une société qui détient les titres d’une société de même nature, il est possible de retenir leur valeur comptable, faute de démontrer que leur valeur réelle s’en écarte.

La jurisprudence Quemener s’applique en cas de démembrement de propriété des parts , à raison de la quote-part des résultats revenant respectivement à l’usufruitier et au nu-propriétaire.

La cession, à une même date et à un même cessionnaire , de plusieurs activités distinctes exploitées sous la même enseigne et enregistrées au RCS sous le même numéro Siren porte sur une entreprise individuelle.

Les conditions d’exonération des cessions n’excédant pas 1 M € prévues à l’ article 238 quindecies du CGI doivent être respectées au jour de la transmission de l’intégralité des droits ou parts, c’est-à-dire à la dernière transmission réalisée, laquelle bénéficie seule de l’exonération.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, seules les charges directement liées à un événement majeur et inhabituel sont comptabilisées comme charges exceptionnelles.

La déduction maximale admise pour les frais de repas est de 15,65 € en 2025.

Même en l’absence de convention, le remboursement de la rémunération d’un salarié mis à la disposition d’une autre société pour exercer des fonctions opérationnelles est déductible.

Le plafond de déduction des aides financières au titre des services à la personne (y compris le Cesu préfinancé) est porté de 2 421 € à 2 540 € en 2025.

La non-déductibilité des charges somptuaires ne s’applique pas à la provision pour dépréciation des parts d’une société civile propriétaire d’une résidence d’agrément.

La définition des véhicules de tourisme visés par la limitation de déduction des amortissements est modifiée.