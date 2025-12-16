With your agreement, we and our 950 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Fiscal/ CET (CFE/CVAE)
Fiscal - CET (CFE/CVAE)

CFE : quelles déclarations effectuer en cas de création, reprise ou cession d'établissement en 2025 ?

En vue de l'imposition à la CFE en 2026, les personnes ayant créé ou acquis un établissement en 2025 doivent le déclarer. L'ancien exploitant doit également déclarer l'opération en cas de cession d'un établissement en 2025 ou à intervenir au 1er janvier 2026.

Publié le 16/12/2025
quoti-20251216-fiscal.jpg

©Gettyimages

Déclaration incombant aux personnes ayant créé ou acquis un établissement

1. En vertu de l'article 1477, II du CGI, une déclaration provisoire doit être souscrite par tous les redevables ayant créé ou repris un établissement, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise d'établissement. 

En conséquence, en cas de création d'un établissement ou de changement d'exploitant en 2025, une déclaration n° 1477-C doit être déposée, avant le 1er janvier 2026. 

A noter :

Bien qu'elle soit qualifiée de « provisoire », la déclaration n° 1447-C présente un caractère définitif et sert à établir les impositions des deux années suivant celle de la création d'établissement ou du changement d'exploitant. 

2. La déclaration n° 1447-C doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2025, en un seul exemplaire, au service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement acquis ou créé en 2025. 

Les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises doivent également déposer leurs déclarations auprès des services des impôts des entreprises dont relèvent les établissements acquis ou créés en 2025. En revanche, le paiement des impôts dus au titre de ces établissements sera effectué auprès du comptable de la direction des grandes entreprises. 

A noter :

La déclaration est à déposer en un seul exemplaire pour chacun des établissements créés ou acquis en 2025, qu'ils soient situés dans la même commune ou dans des communes différentes. 

Déclaration incombant à l'ancien exploitant

3. Conformément à l'article 1477, II-b du CGI, l'ancien exploitant doit déclarer toute cession d'établissement (changement d'exploitant total ou partiel). 

Cette déclaration, souscrite sur papier libre auprès du service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement cédé, doit être déposée avant le 1er janvier : 

- de l'année suivant le changement, pour les changements d'exploitant en cours d'année

- de l'année du changement pour les changements d'exploitant au 1er janvier. 

Doivent donc être déclarées avant le 1er janvier 2026 les cessions d'établissements intervenues en 2025 ou à intervenir au 1er janvier 2026. 

4. Lorsque l'ancien exploitant continue à exercer une partie de son activité dans le même lieu (changement partiel), il doit en outre déposer, avant le 1er janvier 2026, une déclaration rectificative n° 1447-M pour 2026, à moins que la cession, antérieure au 5 mai 2025, ait déjà été prise en compte dans la déclaration n° 1447-M pour 2026 déposée à cette date (et accompagnée de préférence d'une note précisant la date de la cession, les éléments cédés et l'identité du cessionnaire). 

Toutefois, la déclaration rectificative n'est à déposer que si les éléments cédés constituent un véritable établissement autonome au sens de l'article 310 HA de l'annexe II au CGI

Feuillet rapide fiscal social
Pour en savoir plus
Toute l’actualité fiscale et sociale analysée pour vous
voir Feuillet rapide fiscal social 48/25.
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalCET (CFE/CVAE)
