CFE : la location de plantes ne constitue pas une activité agricole exonérée

N'exerce pas une activité agricole exonérée de CFE la société qui achète des plantes ayant déjà atteint une certaine maturité et les maintient dans un état lui permettant de les utiliser pour son activité de location de plantes et de décors paysagers.

TA Versailles 26-11-2024 n° 210651 ; CE (na) 28-7-2025 n° 500948

Publié le 30/09/2025

Par Julie ROUCHON