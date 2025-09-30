With your agreement, we and our 938 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Fiscal/ CET (CFE/CVAE)
Fiscal - CET (CFE/CVAE)

CFE : la location de plantes ne constitue pas une activité agricole exonérée

N'exerce pas une activité agricole exonérée de CFE la société qui achète des plantes ayant déjà atteint une certaine maturité et les maintient dans un état lui permettant de les utiliser pour son activité de location de plantes et de décors paysagers.

TA Versailles 26-11-2024 n° 210651 ; CE (na) 28-7-2025 n° 500948

Publié le 30/09/2025
Par Julie ROUCHON
quoti-20250930-fiscal.jpg

©Gettyimages

N’exerce pas une activité de nature agricole, et ne peut donc prétendre au bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévues par les dispositions de l’article 1450 du CGI, une société qui, pour les besoins de son activité de location de plantes et de décors paysagers, achète à ses fournisseurs des plantes ayant déjà atteint une certaine maturité et maintient ensuite ces végétaux dans un état leur permettant d’être ultérieurement utilisés pour les prestations qu’elle réalise. L’utilisation d’installations, telles que des serres et une pépinière permettant d’assurer le développement et la croissance de ces végétaux, et l’emploi de personnels dédiés, ne permettent pas de qualifier l’activité d’agricole dès lors que la société ne dispose pas d’exploitation propre et ne réalise pas, en dépit d’une faible rotation du stock de végétaux liée à la courte durée des évènements qu’elle organise, d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production végétale ou qui en constituent le prolongement.

