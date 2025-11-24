With your agreement, we and our 941 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ CET (CFE/CVAE)
Fiscal - CET (CFE/CVAE)

La CFE et/ou l'Ifer 2025 à payer au plus tard le 15 décembre inclus

La cotisation foncière des entreprises et/ou l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de 2025 peuvent être payées, obligatoirement par un moyen de paiement dématérialisé, jusqu'au 15 décembre 2025 inclus.

Site impots.gouv.fr

Publié le 24/11/2025
quoti-20251124-cfe.jpg

©Gettyimages

Les avis d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) au titre de l'année 2025 sont disponibles sur le site impots.gouv.fr.

Le paiement de la CFE et/ou de l'Ifer doit intervenir au plus tard le 15 décembre 2025 inclus. Il doit être obligatoirement effectué par un moyen de paiement dématérialisé. Ainsi : 

- si le contribuable est déjà titulaire d'un contrat de prélèvement automatique pour le paiement de la CFE, le montant figurant sur l'avis d'imposition sera prélevé automatiquement ; 

- à défaut, le contribuable peut adhérer au prélèvement à l'échéance jusqu'au 30 novembre 2025 inclus sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone (0 809 401 401). 

Les contribuables peuvent également payer directement en ligne le montant de leur imposition au plus tard le 15 décembre 2025 inclus.

Pour en savoir plus

Voir FR 44/25.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalCET (CFE/CVAE)
