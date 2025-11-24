Les avis d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) au titre de l'année 2025 sont disponibles sur le site impots.gouv.fr.

Le paiement de la CFE et/ou de l'Ifer doit intervenir au plus tard le 15 décembre 2025 inclus. Il doit être obligatoirement effectué par un moyen de paiement dématérialisé. Ainsi :

- si le contribuable est déjà titulaire d'un contrat de prélèvement automatique pour le paiement de la CFE, le montant figurant sur l'avis d'imposition sera prélevé automatiquement ;

- à défaut, le contribuable peut adhérer au prélèvement à l'échéance jusqu'au 30 novembre 2025 inclus sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone (0 809 401 401).

Les contribuables peuvent également payer directement en ligne le montant de leur imposition au plus tard le 15 décembre 2025 inclus.