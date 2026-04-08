La publication des premiers rapports de durabilité a marqué l'année 2025, sans omettre les évolutions impactantes liées à la nouvelle directive Omnibus. Réalisés jusqu'à présent par les grandes entreprises déjà soumises à la DPEF (déclaration de performance extra-financière), les années à venir vont progressivement concerner un nombre plus conséquent d'entreprises devant établir un rapport de durabilité ou s'y soumettant volontairement (VSME). Intégrer le Club « CSRD et informations de durabilité » vous donne l'opportunité de bénéficier de l'analyse d'experts quant aux nouveautés liées aux informations de durabilité (CSRD, ESG, normes ESRS, taxonomie verte...), d'étudier les bonnes pratiques et recommandations à l'issue de ces 1ères publications, de soulever vos problématiques de mise en œuvre, de confronter vos processus avec vos pairs...

A chaque session, des spécialistes sont invités pour enrichir les échanges grâce à leurs apports d'experts sur des thématiques ciblées. Il s'agit ainsi de 2 matinées propices à l'information, la veille, le partage d'expériences et l'anticipation des évolutions à venir. Vous avez le choix, à tout moment, de la modalité de formation : en présentiel ou à distance. Les sessions 2026 se déroulent de 9h00 à 12h30, aux dates suivantes : 16 juin et 18 novembre 2026.

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