Sur l’Île de Bréhat, un permis de construire est délivré en juillet 2016 pour l’extension d’une maison d’habitation de nature à affecter les conditions de jouissance d’une maison voisine en supprimant sa vue sur la mer. La demande de permis a été affichée en mairie en mai 2016, date à laquelle s’apprécie l’intérêt pour agir d’un tiers contre un permis de construire (C. urb. art. L 600-1-3). À cette date, la propriété de la maison voisine est démembrée, l’usufruit appartenant à la mère et la nue-propriété, initialement détenue par sa fille, a été transmise par celle-ci à ses propres enfants. Après le décès de l’usufruitière, sa fille, héritière, présente un recours contre le permis de construire et obtient gain de cause devant le tribunal administratif, qui annule le permis.

Le jugement est confirmé par la cour administrative d’appel. Pour admettre son intérêt pour agir, les juges du fond se fondent sur l’article 724 du Code civil, selon lequel les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Censure du Conseil d’État. Pour la Haute Juridiction, l'intérêt pour agir contre un permis de construire s'apprécie sur le seul fondement du Code de l’urbanisme et donc au regard de la qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (C. urb. art. L 600-1-2 et L 600-1-3). Or, à la date d’affichage en mairie, la fille de la défunte avait cédé la nue-propriété à ses enfants et, par ailleurs, elle ne justifiait pas occuper la maison de façon régulière. Dans ces conditions, le Conseil d’État juge qu’elle n’a pas d’intérêt à agir contre le permis.