L’administration est fondée à faire application de l’amende fiscale pour non-déclaration d’un compte détenu à l’étranger en cas de défaut de déclaration d’un sous-compte rattaché à un compte détenu à l’étranger, dès lors que les numéros de chacun des comptes, même très proches, sont différents.

A noter : Précision inédite sur l’étendue de l’obligation déclarative des comptes détenus à l’étranger : dès lors qu’un sous-compte a une référence distincte du compte auquel il est rattaché, le contribuable doit le déclarer. En effet, selon les conclusions du rapporteur public, M. Lignereux, l’article 1649 A du CGI obligeant à déclarer « les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger », cela implique que soient déclarés tous les comptes et sous-comptes ayant des références distinctes.