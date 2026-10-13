Il résulte des dispositions de l'article L 54 C du LPF, éclairées par les travaux préparatoires de la loi 2018-727 du 10 août 2018, dite loi « Essoc », dont elles sont issues, qu'un contribuable qui fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire à la suite d'un contrôle sur pièces peut former un recours hiérarchique dans les deux mois suivant la notification de la proposition de rectification. Cette faculté s'exerce sans préjudice des règles applicables à une telle procédure de rectification, notamment du respect de l'obligation, sous peine d'être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications, de formuler des observations sur la proposition de rectification dans un délai de trente jours à compter de sa réception, le cas échéant prorogé de trente jours en application de l'article L 57, al. 2 du LPF.

Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé dans le délai de deux mois imparti par l’article L 54 C du LPF, la mise en recouvrement des impositions correspondantes ne peut pas régulièrement intervenir avant l'issue de ce recours.