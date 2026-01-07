With your agreement, we and our 956 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Fiscal - Bénéfices Industriels et Commerciaux

Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles

Le taux maximal d'intérêts déductibles servi aux comptes courants d'associés pour l'année civile 2025 s'établit à 4,55 %.

Avis ECOT2536351V du 22-12-2025

Publié le 07/01/2026
Par Sandrine SEGAUD
  1. Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu'ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.

    Pour le quatrième trimestre 2025, le taux effectif moyen s'élève à 4,3 % (JO du 24-12).

  2. Les taux du 1er au 4e trimestre 2025 s'élevant respectivement à 4,92 %, 4,60 %, 4,36 % et 4,30 %, le taux maximal d'intérêts déductibles s'établit à 4,55 % pour les entreprises dont l'exercice clos le 31 décembre 2025 coïncide avec l'année civile

  3. Les entreprises qui arrêteront au cours du 1er trimestre 2026 un exercice clos du 31 décembre 2025 au 30 mars 2026 inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu'elles pourront pratiquer au titre de cet exercice

  4. Pour les entreprises dont l'exercice est de 12 mois, le taux maximal d'intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025 est le suivant :

Exercices clos

Taux maximal

du 31 décembre 2025 au 30 janvier 2026

4,55 %

du 31 janvier 2026 au 27 février 2026

4,49 %

du 28 février 2026 au 30 mars 2026

4,44 %

