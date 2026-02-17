With your agreement, we and our 967 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Bénéfices Industriels et Commerciaux
Fiscal - Bénéfices Industriels et Commerciaux

Preuve de la minoration de la valeur d’apport de titres à partir d’une combinaison de deux méthodes d’évaluation

L’administration peut apporter la preuve d’un écart significatif entre la valeur vénale des titres apportés et celle déclarée lors des opérations d’apport en évaluant la valeur des titres à partir d’une combinaison de deux méthodes d’évaluation.

CAA Paris 1-12-2025 n° 24PA00597

Publié le 17/02/2026
Par Patrice MULLER
quoti-20260217-fiscal.jpg

©Gettyimages

Lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de ces immobilisations pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit. 

La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre la rémunération convenue pour l’apport et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur, d’octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.

L’administration apporte la preuve, qui lui incombe, d’un écart significatif entre la valeur vénale des titres apportés et celle déclarée lors des opérations d’apport, en évaluant la valeur des titres à partir d’une formule consistant à pondérer à hauteur de quatre cinquièmes la valeur mathématique et d’un cinquième la valeur de productivité.

La preuve de l’intention, pour la contribuable apporteuse, de consentir une libéralité, et pour la société bénéficiaire, de la recevoir, est apportée par l’administration en faisant valoir que la société bénéficiaire des titres apportés a été constituée par la contribuable apporteuse, qui est également associée de la société dont les titres sont apportés, établissant ainsi que la société bénéficiaire des titres, la société dont les titres sont apportés et la contribuable apporteuse sont en relation d’intérêts. 

A noter :

Application de la jurisprudence Sté Cérès (CE plén. 9-5-2018 n° 387071). En l’espèce, il s’agissait de déterminer la valeur vénale des titres d’une société civile immobilière (SCI) détenant elle-même dix-neuf SCI ainsi que la valeur des parts de ces SCI. La valeur mathématique a été déterminée après prise en compte de frais de désamiantage, d’une décote pour vétusté et d’une décote pour mise en location des bâtiments, fixée entre 10 et 20 % selon les SCI. En revanche, à défaut d’éléments suffisants apportés par la société, aucune décote pour non-liquidité n’a été appliquée à la valeur mathématique, alors que la valeur des SCI retenue par l’administration résulte de la combinaison de deux méthodes dont celle de la productivité qui prend en compte cette non-liquidité des titres. La cour valide cette approche, au contraire de la rapporteure publique Alix de Phily qui préconisait, dans ses conclusions, d’admettre une décote de 25 % pour non-liquidité comme le demandait la société. Il en résultait alors un écart entre la valeur vénale des titres et la valeur déclarée de 18 %, qu’elle proposait de considérer comme non significatif. 

Pour la détermination de la valeur de productivité, l’administration a retenu le résultat net pondéré de chacune des SCI sur les trois derniers exercices, auquel elle a appliqué un taux de capitalisation de 6,48 %, établi sur la base d’un taux de rendement de 2,28 %, majoré d’une prime de risque dite historique de 5 %, elle-même affectée d’un coefficient de risque fixé en dernier lieu à 0,7, et d’une surcote de moindre liquidité de 20 %.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalBénéfices Industriels et Commerciaux
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20260210-fiscal.jpg
Fiscal - Bénéfices Industriels et Commerciaux

Déductibilité des intérêts d’un emprunt relatif à l’acquisition d’une créance à sa valeur nominale

Une société est fondée à déduire les intérêts supportés au titre de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d'une créance à sa valeur nominale, faute pour l'administration de démontrer le caractère irrécouvrable de ladite créance.
quoti-20260203-fiscal.jpg
Fiscal - Bénéfices Industriels et Commerciaux

Cession de parts de SCP en zone de revitalisation rurale : pas d'exonération pour l'associé préexistant

La cession par un des deux associés de la totalité de ses parts de SCP constituée dans une zone de revitalisation rurale ne permet pas à l’associé préexistant de bénéficier de l'exonération en faveur des entreprises créées ou reprises dans ces zones.
quoti-20260202-fiscal.jpg
Fiscal - Bénéfices Industriels et Commerciaux

Résultat 2025 des entreprises industrielles et commerciales : revues des principales nouveautés

Le résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 2025 des entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ou soumises à l'IS (et de celles n'ayant pas clos d'exercice en 2025) doit être télédéclaré au plus tard le 20 mai 2026.