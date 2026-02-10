With your agreement, we and our 966 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Bénéfices Industriels et Commerciaux
Fiscal - Bénéfices Industriels et Commerciaux

Déductibilité des intérêts d’un emprunt relatif à l’acquisition d’une créance à sa valeur nominale

Une société est fondée à déduire les intérêts supportés au titre de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d'une créance à sa valeur nominale, faute pour l'administration de démontrer le caractère irrécouvrable de ladite créance.

CAA Nantes 27-10-2025 n° 24NT00179

Publié le 10/02/2026
Par Guillaume LARZUL
quoti-20260210-fiscal.jpg

©Gettyimages

Une SAS détenue à hauteur de 99,2 % par deux actionnaires personnes physiques peut déduire les intérêts d’un emprunt contracté pour le rachat à sa valeur nominale de la créance de comptes courants d’associé détenue par lesdits actionnaires dans une SARL qu’ils détiennent conjointement à hauteur de 49 %.

Si l’administration a considéré que la valeur réelle de cette créance était très inférieure eu égard à la situation financière précaire de la SARL et l’a établie en déterminant la valeur du capital social de l'entreprise par une méthode combinant la valeur mathématique du capital social et la valeur de productivité, il lui appartenait, pour remettre en cause la valeur nominale de la créance cédée, d’établir le caractère irrécouvrable de celle-ci et donc l’incapacité de la SARL à s’acquitter du remboursement de la créance détenue par les actionnaires, en estimant cette capacité au regard de la durée du remboursement, de la santé financière de la société et de ses perspectives de croissance ainsi que du ratio entre le chiffre d'affaires et l'endettement.

En l’espèce et à la date de la cession de créance, la SARL générait un chiffre d’affaires en augmentation et ses actifs permettaient de couvrir le passif existant alors, en outre, que la capacité de remboursement devait être envisagée dans le temps.

Enfin, le rachat de cette créance par la SAS a eu comme contrepartie de lui permettre de prendre postérieurement le contrôle de la SARL.

Par suite, le rachat de cette créance à sa valeur nominale n’est pas constitutif d’un acte anormal de gestion et la société est fondée à déduire les intérêts supportés au titre de l’emprunt souscrit pour l’acquisition de cette créance.

A noter :

La cour juge que la cession de la créance à sa valeur nominale ne peut être remise en cause qu’en apportant la démonstration du caractère irrécouvrable de cette dernière.

En matière de droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 760), le Conseil constitutionnel a jugé que la valeur réelle d'une créance dépend de sa valeur nominale et de la probabilité de son recouvrement (Cons. const. 15-1-2015 n° 2014-436 QPC).

Relevons que la cession de cette créance a eu lieu dans le cadre d’un coup d’accordéon de la société cédante et de l’augmentation de son capital par incorporation des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé cédé. La prise de contrôle de la société par le biais de cette opération est regardée comme la contrepartie de cette cession.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalBénéfices Industriels et Commerciaux
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20260203-fiscal.jpg
Fiscal - Bénéfices Industriels et Commerciaux

Cession de parts de SCP en zone de revitalisation rurale : pas d'exonération pour l'associé préexistant

La cession par un des deux associés de la totalité de ses parts de SCP constituée dans une zone de revitalisation rurale ne permet pas à l’associé préexistant de bénéficier de l'exonération en faveur des entreprises créées ou reprises dans ces zones.
quoti-20260202-fiscal.jpg
Fiscal - Bénéfices Industriels et Commerciaux

Résultat 2025 des entreprises industrielles et commerciales : revues des principales nouveautés

Le résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 2025 des entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ou soumises à l'IS (et de celles n'ayant pas clos d'exercice en 2025) doit être télédéclaré au plus tard le 20 mai 2026.
quoti-20260119-une.jpg
Fiscal - Bénéfices Industriels et Commerciaux

Ordre d’imputation des déficits et contrôle de l’administration : les précisions du Conseil d’État

Le Conseil d’État consacre le principe d’ordre chronologique d’imputation des déficits reportés en avant et en tire les conséquences sur l’étendue du droit de reprise de l’administration.