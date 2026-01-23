With your agreement, we and our 958 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Patrimoine/ Successions et donations
Patrimoine - Successions et donations

Comptes du défunt et frais bancaires : montants revalorisés

Décret 2025-1363 du 26-12-2025 : JO 28 texte n° 36 ; Arrêté ECOT2535160A du 24-12-2025 : JO 31 texte n° 56

Publié le 23/01/2026
Par Julie LABASSE
quoti-20260123-pat.jpg

©Gettyimages

Plusieurs revalorisations, applicables depuis le 1er janvier 2026, concernent les comptes d’un défunt.

5965 € au lieu de 5 910 € est le montant maximal :

  • des actes conservatoires, dont les frais funéraires, qui peuvent être payés depuis les comptes du défunt ;

  • du solde des comptes de paiement détenus par un établissement bancaire pour qu’un héritier puisse en demander la clôture et le versement des sommes.

Par ailleurs, en matière de frais bancaires en cas d’opérations sur les comptes de dépôt, sur livret et d’épargne général du défunt :

  • ils sont proscrits si le total des soldes de ces comptes est inférieur à ce même montant revalorisé : 5 965 € ;

  • en dehors des cas de gratuité, ils sont au maximum de 857 € - contre 850 € auparavant.

Ces montants sont revalorisés annuellement en retenant comme coefficient de revalorisation l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.

PatrimoineSuccessions et donations
