Plusieurs revalorisations, applicables depuis le 1er janvier 2026, concernent les comptes d’un défunt.

5965 € au lieu de 5 910 € est le montant maximal :

des actes conservatoires, dont les frais funéraires, qui peuvent être payés depuis les comptes du défunt ;

du solde des comptes de paiement détenus par un établissement bancaire pour qu’un héritier puisse en demander la clôture et le versement des sommes.

Par ailleurs, en matière de frais bancaires en cas d’opérations sur les comptes de dépôt, sur livret et d’épargne général du défunt :

ils sont proscrits si le total des soldes de ces comptes est inférieur à ce même montant revalorisé : 5 965 € ;

en dehors des cas de gratuité, ils sont au maximum de 857 € - contre 850 € auparavant.

Ces montants sont revalorisés annuellement en retenant comme coefficient de revalorisation l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.