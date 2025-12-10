With your agreement, we and our 954 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Concubinage et pacs
Patrimoine - Concubinage et pacs

Le concubinage ne constitue pas un empêchement à agir de nature à suspendre la prescription

Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait l'un des concubins d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure.

Cass. 1e civ. 10-9-2025 n° 24-10.157 F-B ; Cass. 1e civ. 10-9-2025 n° 24-12.672 F-B

Publié le 10/12/2025
Par Julie LABASSE
quoti-20251211-pat.jpg

©Gettyimages

Dans les deux affaires commentées, des concubins ont acheté en indivision leur logement. À la fin de la vie commune (séparation/décès), l’un se prévaut d’une créances, à l’égard de l’indivision dans le premier cas, de la succession du compagnon défunt dans l’autre cas. Leurs demandes sont déclarées irrecevables car prescrites. Ils contestent, arguant de la suspension de prescription du fait de leur impossibilité d’agir durant le concubinage.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi. La prescription ne court pas ou est suspendue que contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (C. civ. art. 2234). Or, le concubinage ne peut, en soi, caractériser l’impossibilité dans laquelle serait une personne d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure.

Dans la première affaire, le demandeur avait fait valoir que l’obligation d’agir durant la vie commune était de nature à mettre en péril sa vie privée et familiale (Conv. EDH art. 8). L’argument est rejeté car il n’a fait état d’aucune incidence concrète en la matière. Au contraire, la Cour de cassation relève que compte tenu de la supériorité de ses revenus dès l'origine de la vie commune, le demandeur aurait été en mesure de préserver ses droits lors de l'acquisition immobilière. Dès lors, sa réticence à solliciter pendant le temps du concubinage le remboursement des sommes qu'il avait exposées pour le compte de l'indivision ne remplissait pas les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure permettant d'établir son impossibilité d'agir et d'interrompre la prescription.

Retrouvez toute l'actualité Patrimoine et famille décryptée et commentée par la rédaction Lefebvre Dalloz dans votre Navis dédié.

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Patrimoine et famille à distance

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Patrimoine et Famille pendant 10 jours.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
PatrimoineConcubinage et pacs
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

gettyimages-2193778369.jpg
Patrimoine - Concubinage et pacs

Pacsés avant le 1-1-2007 : la présomption d’indivision joue même si l’acquisition n’est pas conjointe

Pour les partenaires pacsés avant le 1er janvier 2007 sous le régime d’indivision, une mention expresse de l’acte d’achat d’un bien (autre qu’un meuble meublant) est nécessaire pour écarter la présomption d’indivision. Il ne suffit pas que l’acte soit établi au nom d’un seul partenaire.
quoti-20251107-pat.jpg
Patrimoine - Concubinage et pacs

Mariage des partenaires entre eux : ne pas oublier de les informer de la dissolution de leur Pacs !

quoti-20251016-6pat.jpg
Patrimoine - Concubinage et pacs

Le concubinage ne constitue pas un empêchement à agir de nature à suspendre la prescription

Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait l'un des concubins d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure.