Pour l’application de l'article 278-0 bis, A-3° du CGI, selon lequel le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux livres s'applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel.

Les commentaires contenus dans le BOI-RES-TVA-000174 énoncent qu'une offre de conteuse de livres audio destinée aux jeunes enfants, composée d'une enceinte comprenant un contenu « natif » de livres audio, présents dans l'appareil dès l'acquisition, et permettant uniquement la lecture de ce seul contenu natif de livres audio ainsi que, le cas échéant, de certains livres audio achetés et téléchargés ultérieurement depuis une plateforme dédiée, constitue, au vu de telles caractéristiques et dès lors, en outre, que cette offre est proposée pour un prix unique et global et que le contenu natif est matériellement indissociable de l'enceinte, une opération unique au sens des dispositions de l'article 257 ter du CGI, dont le consommateur recherche spécifiquement la combinaison des différents éléments, dans l'objectif unique de permettre à un jeune enfant d'écouter des livres audio de façon autonome. Ces commentaires retiennent ensuite que cette offre doit, eu égard aux éléments qui la composent, être soumise au taux normal de TVA.

Il résulte toutefois des énonciations mêmes de ces commentaires qu'en se procurant une telle « offre », et quand bien même l'enceinte décrite peut le cas échéant permettre la lecture d'autres livres ultérieurement ajoutés, le consommateur recherche spécifiquement l'acquisition du contenu natif de livres audio déjà inclus dans la conteuse et que ces livres audio ne peuvent être écoutés qu'en utilisant l'appareil qui les contient, dont ils sont matériellement indissociables et qui a été conçu dans la seule finalité d'en permettre la lecture en toute autonomie par les jeunes enfants. Dans de telles conditions, l'offre décrite par ces commentaires doit être regardée comme portant sur l'achat de livres audio pour enfants, dont l'enceinte constitue seulement le « support physique » au sens des dispositions de l'article 278-0 bis du CGI.

Une telle opération constitue, par suite, une livraison portant sur des « livres sur tout type de support physique » au sens de ces dernières dispositions, soumise au taux réduit de 5,5 % prévu par celles-ci. Dès lors, en énonçant que, dans des circonstances telles que celles qu'ils décrivent, la « conteuse » ne peut être regardée comme le support physique des livres audio qu'elle contient et que l'offre relève du taux normal de 20 % de TVA, les commentaires attaqués méconnaissent les dispositions de l'article 278-0 bis du CGI dont ils ont pour objet d'éclairer la portée.