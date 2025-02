Le preneur d’un bail rural décède, laissant ses deux fils. L’un d'eux saisit le tribunal paritaire des baux ruraux pour être reconnu titulaire du bail au détriment de l’autre. En vain. La cour d’appel relève que, saisie de demandes multiples de reprise, elle doit statuer en considération des intérêts en présence et des aptitudes de chacun à gérer l’exploitation et à s’y maintenir (C. rur. art. L 411-34). Or, en l’espèce, le requérant a mis fin à son activité d’agro-tourisme et renoncé à exploiter les parcelles litigieuses tandis que son frère produisait des attestations démontrant qu’il exploitait lesdites parcelles en lieu et place de son père. Les juges du fond tiennent également compte du fait que le bailleur souhaitait que le bail soit repris par ce dernier. Le frère évincé se pourvoit alors en cassation. Selon lui, c’est seulement si les demandeurs satisfont à la condition de participation à l’exploitation au cours des cinq ans précédant le décès du preneur, telle qu’édictée à l’article L 411-34 précité, que le juge doit se prononcer en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs. Aucun des deux frères candidats ne remplissant strictement cette condition (ce que relève effectivement la cour d’appel), le bail devait se transmettre selon le droit commun de la dévolution successorale.

Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation rappelle d’abord que :

le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur (C. civ. art. 1742) ;

en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq dernières années avant le décès. Toutefois, le droit au bail peut être judiciairement attribué au conjoint, au partenaire ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal paritaire se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et s’y maintenir (C. rur. art. L 411-34, al. 1) ;

le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à la connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire de Pacs ou d’ayant droit réunissant les conditions sus-énoncées (C. rur. art. L 411-34, al. 3).

Il en résulte que si, lorsque le preneur décède sans laisser de conjoint, d’ascendant ou de descendant qui participe à l’exploitation ou qui y a participé effectivement au cours des cinq années avant le décès, le droit au bail passe, en l’absence de résiliation de la part du bailleur dans le délai de six mois, à ses héritiers ou à ses légataires universels (Cass. 3e civ. 27-6-1979 n° 78-12.090 : Bull. civ. n° 143), le droit au bail peut être attribué par le tribunal paritaire à l’un des ayants droit en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.