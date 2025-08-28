Ne sont pas déductibles du résultat imposable d’une SARL les rémunérations qu’elle verse à son gérant de fait, également associé minoritaire, dès lors que ce dernier n’est pas lié à la société par un contrat de travail, même indirectement, et que sa rémunération n’a pas fait l’objet d’une approbation expresse des associés.

La société ne justifie pas qu'une telle approbation résulte de celle des comptes de la société, comprenant cette rémunération, en produisant deux copies de procès-verbaux d'approbation qui n'ont fait l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce que largement après l'engagement du contrôle fiscal et l'expiration du délai fixé par l'article L 232-22 du Code de commerce.