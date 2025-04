Cass. soc. 26-2-2025 n° 24-12.763 F-D, Sté Centre d’imagerie scintigraphie rouennais c/ F.

Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection professionnelle, la requête est recevable si elle est faite dans un délai de 15 jours suivant cette élection (C. trav. art. R 2314-24). Le point de départ de cette contestation est fixé, en principe, au lendemain de la proclamation des résultats (Cass. soc. 10-3-2016 n° 15-20.937 F-D : RJS 5/16 n° 356).

Toutefois, lorsque les élections n’ont pas eu lieu et que l’employeur a établi un procès-verbal (PV) de carence, quel est le point de départ du délai de contestation de ce PV ?

Une entreprise a établi le 7 mai 2023, en l'absence de candidatures, un PV de carence. Elle a transmis le PV directement en ligne sur le site « elections.professionnelles.travail.gouv.fr ». Le document a été réceptionné le 31 mai suivant par le centre de traitement des élections professionnelles.

L'employeur doit transmettre le PV de carence dans les 15 jours à l' organisme chargé de collecter les résultats des élections pour le compte du ministère du travail : CTEP, TSA 92315, 62971 Arras Cedex 9 (C. trav. art. R 2314-22). La transmission du PV peut également être effectuée par voie électronique sur la plateforme numérique des élections professionnelles, comme c’est le cas en l’espèce.

Le 2 octobre 2023, une salariée a saisi le tribunal judiciaire pour demander l'annulation du PV de carence.

Le tribunal judiciaire a fait droit à la demande de la salariée et a annulé le PV de carence. Selon lui, sa demande n’était pas prescrite. La publication du PV sur le site du Gouvernement dédié aux élections professionnelles n'avait pas pu faire courir le délai de forclusion à l'égard de la salariée, dans la mesure où rien ne permettait de savoir si elle avait effectivement consulté la page internet elections.professionnelles.travail.gouv.fr/résultats, sur lequel il était publié, de sorte que la communication de cette information via la publication sur ce site n'a pas date certaine.

A noter :

1. L’annulation du PV de carence emporte de multiples conséquences sérieuses pour l’entreprise qui peut être poursuivie pour délit d’entrave. Les salariés peuvent également solliciter des dommages et intérêts pour absence de mise en place des instances représentatives du personnel sans justificatif. De plus, certaines décisions de l’employeur peuvent être déclarées irrégulières lorsqu’une procédure de consultation était nécessaire et qu’elle n’a pas eu lieu, notamment dans le cas d’une procédure de licenciement économique ou d’inaptitude. En l’espèce, la salariée avait justement été licenciée pour inaptitude. L’annulation du PV de carence lui permet de demander une indemnisation spécifique selon les modalités fixées à l’article L 1226-15 du Code du travail.

2. Dans une autre affaire de contestation du PV de carence, il a été jugé que le PV de carence peut être contesté dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la partie intéressée en a eu connaissance (Cass. soc. 17-3-2004 n° 02-60.699 FS-PB : RJS 6/04 n° 720). La situation était différente dans cette affaire car il s'agissait d'un syndicat qui contestait le PV, lequel était destinataire du PV envoyé par l'inspecteur du travail conformément à l'article L 2314-9 du Code du travail (voir ci-après).