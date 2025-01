Une locataire subit de son vivant divers dégâts des eaux dans son appartement. À la suite de son décès, sa fille agit tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière et de représentante de l’indivision successorale contre le bailleur et les compagnies d’assurance. Elle les assigne en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral qu’elle-même et sa mère ont subis. En appel, arguant de sa qualité d’héritière, elle limite le montant de sa demande au quart de la créance indemnitaire correspondant à sa part dans la succession.

Mais la cour d’appel déclare son action irrecevable. La fille ne pouvait pas agir seule pour demander au bailleur de lui payer sa seule part. En effet, cette action porte sur l’inexécution d’une obligation contractuelle ouvrant un droit indivis à indemnisation qu’il n’est possible d’apprécier que pour le tout et qui doit profiter à l’ensemble de l’indivision successorale qu’elle a vocation à accroître tant que le partage n’a pas eu lieu.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis : le droit à indemnisation de la défunte a vocation à se convertir en dommages et intérêts, de sorte que tout héritier peut réclamer individuellement le règlement de sa part dans cette créance au bailleur. Appuyant son raisonnement sur la définition et l’exécution des obligations divisibles, elle tire les enseignements suivants : la créance de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle est divisible quand bien même l’obligation inexécutée ne l’est pas (sur le fondement de C. civ. art. 1217 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ord. 2016-131 du 10-2-2016) ;

chaque héritier peut demander au débiteur le règlement de sa part d’une créance indemnitaire du défunt (sur le fondement de C. civ. art. 1220 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ord. 2016-131 du 10-2-2016).