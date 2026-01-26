Les salariés bénéficient d’un nouveau congé supplémentaire de naissance indemnisé

Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, les salariés bénéficieront d’un nouveau congé supplémentaire de naissance qui s’ajoute aux congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Sa prise effective ne sera possible qu'à partir du 1er juillet 2026.

La contribution sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite augmente

Dans un contexte de recherche de recettes nouvelles et de remise en cause de la rupture conventionnelle par le Gouvernement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 augmente le taux de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Celui-ci est porté de 30 % à 40 %.