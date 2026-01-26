With your agreement, we and our 958 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social
Social

[DOSSIER SPECIAL] Loi de financement de la sécurité sociale

Dans ce dossier, retrouvez toutes les informations dédiées à la loi de financement de la sécurité sociale dans La Quotidienne.

Publié le 26/01/2026
quoti-20260126-dossier.jpg

©Gettyimages

Les salariés bénéficient d’un nouveau congé supplémentaire de naissance indemnisé

Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, les salariés bénéficieront d’un nouveau congé supplémentaire de naissance qui s’ajoute aux congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Sa prise effective ne sera possible qu'à partir du 1er juillet 2026.

La contribution sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite augmente

Dans un contexte de recherche de recettes nouvelles et de remise en cause de la rupture conventionnelle par le Gouvernement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 augmente le taux de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Celui-ci est porté de 30 % à 40 %.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Social
