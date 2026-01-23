With your agreement, we and our 958 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Fiscal

[FORMATION] Loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Publié le 23/01/2026
banniere-702775-la-quotidienne-5000x2617-v01.jpg

© Lefebvre Dalloz

Même si la loi de finances pour 2026 se fait toujours attendre, Lefebvre Dalloz Compétences vous propose dès à présent trois masterclass exclusives entièrement dédiées à l’analyse des dernières évolutions issues de la loi de finances et de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 qui impacteront votre activité.

Un rendez-vous essentiel pour anticiper les changements, sécuriser vos pratiques et prendre une longueur d'avance.

Offre exceptionnelle de lancement : bénéficiez de 10 % de remise avec le code LINK10, soit 888,30 € au lieu de 987 €.

FiscalSocial
