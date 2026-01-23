Loi 2025-1403 du 30-12-2025 art. 15, I : JO 31

La loi de financement de la sécuriité sociale pour 2026 augmente le taux de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle homologuée et de mise à la retraite. Ces indemnités seront désormais soumises, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à une contribution dont le taux est fixé à 40 %, au lieu de 30 % auparavant (CSS art. L 137-12, modifié).

Ce nouveau taux s’applique depuis le 31 décembre 2025.