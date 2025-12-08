L'entretien professionnel devient l'entretien de parcours professionnel

La loi relative aux salariés expérimentés réforme en profondeur l’entretien professionnel, renommé « entretien de parcours professionnel », tant dans son contenu que dans sa périodicité, incluant également un entretien de mi-carrière.

La période de reconversion remplace la Pro-A et le dispositif « Transco »

Les salariés peuvent bénéficier d’une période de reconversion, aussi bien dans leur entreprise que dans une autre, financée par l’Opco et visant l’obtention d’une qualification ou d’une certification. Ce nouveau dispositif remplace la Pro-A et les « Transitions collectives » à compter du 1er janvier 2026.

La limite de 3 mandats successifs au CSE est supprimée

En supprimant la limite de 3 mandats successifs au comité social et économique applicable depuis 2018, la loi Seniors permet aux membres du CSE d’enchaîner les mandats indéfiniment, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

[INFOGRAPHIE] Exit l'entretien professionnel, place à l'entretien de parcours professionnel !

La loi Senior du 24 octobre 2025 a profondément réformé l'entretien professionnel, le renommant "entretien de parcours professionnel". Au-delà du changement terminologique, cette refonte modifie le sens de cet entretien, ses objectifs et son contenu. Retour en infographies sur ce nouveau dispositif qui sera totalement applicable au 1er octobre 2026 mais peut l'être dès maintenant selon la situation de l'entreprise.