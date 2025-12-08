With your agreement, we and our 948 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social
Social

[DOSSIER SPECIAL] Loi Seniors

Dans ce dossier, retrouvez toutes les informations dédiées à la loi Seniors publiées dans La Quotidienne.

Publié le 08/12/2025
quoti-20251208-dosssier-loi-seniors.jpg

©Gettyimages

L'entretien professionnel devient l'entretien de parcours professionnel

La loi relative aux salariés expérimentés réforme en profondeur l’entretien professionnel, renommé « entretien de parcours professionnel », tant dans son contenu que dans sa périodicité, incluant également un entretien de mi-carrière.

La période de reconversion remplace la Pro-A et le dispositif « Transco »

Les salariés peuvent bénéficier d’une période de reconversion, aussi bien dans leur entreprise que dans une autre, financée par l’Opco et visant l’obtention d’une qualification ou d’une certification. Ce nouveau dispositif remplace la Pro-A et les « Transitions collectives » à compter du 1er janvier 2026.

La limite de 3 mandats successifs au CSE est supprimée

En supprimant la limite de 3 mandats successifs au comité social et économique applicable depuis 2018, la loi Seniors permet aux membres du CSE d’enchaîner les mandats indéfiniment, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

[INFOGRAPHIE] Exit l'entretien professionnel, place à l'entretien de parcours professionnel !

La loi Senior du 24 octobre 2025 a profondément réformé l'entretien professionnel, le renommant "entretien de parcours professionnel". Au-delà du changement terminologique, cette refonte modifie le sens de cet entretien, ses objectifs et son contenu. Retour en infographies sur ce nouveau dispositif qui sera totalement applicable au 1er octobre 2026 mais peut l'être dès maintenant selon la situation de l'entreprise.

Retrouvez toute l'actualité sociale décryptée et commentée par la rédaction Lefebvre Dalloz dans votre Navis Social.

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance 

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.

Social
A lire aussi

quoti-20251208-acp.jpg
Social

Inaptitude : refus de reclassement et « préavis »

Attention, si le salarié estime que le poste proposé n’est pas conforme aux préconisations de l’avis d’inaptitude, vous devez reprendre l’avis du médecin du travail. Quant à L’IL spéciale en cas d’inaptitude professionnelle, elle se calcule sur l’ancienneté du salarié arrêtée à la notification du licenciement, peu importe le versement d’une indemnité correspondant au préavis légal. Le point dans cet extrait d'Alertes et Conseils paie.
quoti-20251107-jurisprudence.jpg
Social - Représentation du personnel

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
quoti-20251205-social.jpg
Social - Exécution du contrat de travail

La seule mention d'un lieu de travail dans le contrat n'en fait pas un élément déterminant

La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a simple valeur d'information, sauf s'il est stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. Par conséquent, la mutation du salarié n'est pas soumise à son accord, sauf changement de secteur géographique.