With your agreement, we and our 941 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Droits d'enregistrement
Fiscal - Droits d'enregistrement

Le droit de partage n’est pas exigible sur le prélèvement préciputaire du conjoint survivant

La chambre commerciale de la Cour de cassation tranche enfin : le prélèvement préciputaire qui ne constitue pas une opération de partage ne peut pas être soumis au droit de partage.

Cass. com. 5-11-2025 n° 23-19.780 FS-B

Publié le 17/11/2025
quoti-20251117-une.jpg

©Gettyimages

Interrogée pour avis par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le fait de savoir si le prélèvement préciputaire constituait une opération de partage, la première chambre civile avait répondu par la négative (Cass. 1e civ. avis 21-5-2025 n° 23-19.780 FS-D : voir La Quotidienne du 1er juillet 2025). La position exprimée dans cet avis laissait présager une décision de la chambre commerciale en faveur de l’absence de taxation

Sans surprise, en effet, la chambre commerciale reprend l’ensemble des arguments formulés par la première chambre civile pour affirmer que le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage, et en conclure qu’il ne peut pas donner lieu au droit de partage.

A noter :

Cette décision sécurise les praticiens en mettant un terme définitif à un contentieux divisant les juges du fonds. A l’inverse de la cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble 24-9-2024 n° 23/01411), la cour d'appel de Poitiers (dont l’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi de l’administration donnant lieu à la présente décision) et celle de Rennes (CA Poitiers 4-7-2023 n° 22/01034 ; CA Rennes 19-3-2024 n° 21/03418) s’étaient prononcées pour l’absence de taxation.

Mémento Fiscal 2025
Pour en savoir plus
Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
voir Mémento Fiscal 2025 n° 70250 s.

Retrouvez toute l'actualité fiscale décryptée et commentée par la rédaction des Editions Francis Lefebvre dans votre Navis Fiscal.

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Fiscal à distance 

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Fiscal pendant 10 jours.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalDroits d'enregistrement
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Navis Fiscal
fiscal -

Navis Fiscal

Un fonds documentaire juridique dédié à la fiscalité et mis à jour en continu
à partir de 411,67 € HT/mois
Je découvre
Mémento Successions Libéralités 2025
fiscal -

Mémento Successions Libéralités 2025

Votre référence en la matière !
169,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20251009-fiscal.jpg
Fiscal - Droits d'enregistrement

L’impôt acquitté à l’étranger est imputable en France quelles que soient ses modalités de calcul

Le montant des droits de mutation à titre gratuit acquittés à l'étranger sur les biens meubles et immeubles situés hors de France est, indépendamment de ses modalités de calcul, imputable sur l'impôt exigible en France.
quoti-20250922-fiscal-une.jpg
Fiscal - Droits d'enregistrement

Droit de vente réduit pour les primo-accédants : focus sur la condition de résidence principale

La condition d’application de l’allègement du droit de vente d’immeuble qui peut être décidé par les départements au bénéfice des primo-accédants vient d’être précisée par décret.
quoti-20250911-fiscal.jpg
Fiscal - Droits d'enregistrement

Partage entre ex-concubins : le taux réduit ne s'applique pas

Les partages d'intérêts patrimoniaux qui résultent de la rupture d'un concubinage ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de 1,10 %.