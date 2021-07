Une femme décède, laissant à sa succession une fille née d'un premier mariage et les quatre enfants nés de son second mari, prédécédé et avec qui elle était mariée en séparation de biens. Un litige naît entre les héritiers pour la réintégration à la succession de la défunte du prix d'une collection d'étains constituée par le second mari et vendue plusieurs années auparavant.

Pour la cour d'appel, la collection relève de la présomption simple de propriété instituée au profit de l'épouse dès lors :

que le contrat de mariage prévoit que sont réputés être la propriété exclusive de la future épouse les meubles meublants, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques qui garniront l'habitation commune pendant le mariage comme à la date de sa dissolution ; il n'y aura d'exception que pour les objets sur lesquels l'époux ou ses héritiers établiront leur droit de propriété par titres, factures de marchands ou tout autre moyen de preuve légal ;

qu'il résulte des articles de journaux et photographies produits que les objets en étain avaient servi à décorer et garnir, de façon exceptionnelle, le logement commun ;

que s'il est établi que les étains ont été recherchés et choisis par le mari, il n'est justifié d'aucun acte d'achat ou facture y afférent et la déclaration de succession du mari ne faisait mention d'aucune collection ni d'un inventaire de mobilier.

Par suite, les enfants du second mariage ne rapportaient pas la preuve contraire de l'appartenance de cette collection. Ils devaient en restituer le prix de vente à la succession de leur mère.

Ils contestent, faisant valoir que la présomption ne peut s'appliquer aux collections d'œuvres d'art, lesquelles ne sont ni des meubles meublant, ni des meubles qui garnissent ou ornent un logement.

La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que les héritiers ne rapportaient pas la preuve contraire permettant d'écarter la présomption de propriété au profit de l'épouse.

