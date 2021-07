Peut-on également bénéficier des abattements ?

Oui, l'exonération se cumule avec : l'abattement en ligne directe (100 000 €) ;

l'abattement en faveur des handicapés (159 325 €) ;

l'abattement en faveur des neveux et nièces (7 967 €) ;

les abattements spéciaux sur les donations aux petits-enfants et arrière-petits-enfants (31 865 € et 5 310 €).