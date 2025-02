Une femme obtient d’une juridiction un acte de notoriété constatant sa possession d’état à l’égard d’un homme ayant par ailleurs trois enfants. L’un d’eux assigne les héritiers de ses deux sœurs « légitimes » et de sa sœur naturelle en annulation de l’acte de notoriété pour cause de forclusion. Il reproche à la cour d’appel de rejeter sa demande alors qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt ni des pièces de la procédure que la cause a été communiquée au ministère public.

La Cour de cassation le suit et casse l’arrêt. Le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation (CPC art. 425, 1°). Cette règle, d’ordre public, est applicable à une action en annulation d’un acte de notoriété établissant une filiation naturelle par possession d’état.