Fiscal

[FORMATION] Club Actualité fiscale approfondie

Publié le 18/02/2026
quoti-20260218-formation-fiscale-approfondie.jpg

© Lefebvre Dalloz

Ce Club a pour objectif de vous délivrer l'essentiel de la veille fiscale, trimestre après timestre. C'est la garantie de ne pas passer à côté de nouveautés susceptibles d'impacter votre entreprise ou celle de vos clients. Chaque actualité est sélectionnée, analysée et contextualisée par des experts du cabinet CMS Francis Lefebvre. C'est également l'occasion d'adapter vos pratiques à un environnement juridique en perpétuelle évolution. Le format intimiste de ces rendez-vous a pour but de favoriser les échanges entre pairs. Vous pouvez proposer des thèmes à traiter et vous inscrire à tout ou partie des 4 rendez-vous. 

Les sessions 2026 se déroulent de 9h00 à 12h30, au choix en présentiel à Paris ou à distance, aux dates suivantes : 19 mars, 18 juin, 24 septembre, 10 décembre 2026.

Cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire 

A lire aussi

quoti-20260218-fiscal.jpg
Fiscal - Droits d'enregistrement

Droit de vente d'immeubles : dernières précisions administratives

Le taux départemental en Martinique est relevé et le régime dérogatoire applicable aux propriétaires irréguliers d'immeubles à Mayotte est prorogé.
quoti-20260217-fiscal.jpg
Fiscal - Bénéfices Industriels et Commerciaux

Preuve de la minoration de la valeur d’apport de titres à partir d’une combinaison de deux méthodes d’évaluation

L’administration peut apporter la preuve d’un écart significatif entre la valeur vénale des titres apportés et celle déclarée lors des opérations d’apport en évaluant la valeur des titres à partir d’une combinaison de deux méthodes d’évaluation.
quoti-20260216-fiscal.jpg
Fiscal - Contrôle fiscal

Une proposition de rectification peut se fonder sur l’intention de procéder au retrait d’un agrément

L’administration peut fonder une proposition de rectification sur l'intention de procéder au retrait d'un agrément et n'est donc pas tenue d'attendre la décision de retrait dudit agrément pour émettre sa proposition de rectification.