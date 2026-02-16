Est régulièrement et suffisamment motivée la proposition de rectification qui mentionne l’article 1649 nonies A du CGI comme fondement légal, indique que la rectification porte sur la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 undecies B du CGI, détaille le montant de cette rectification et en expose explicitement le motif en relevant que l’inexécution et le non-respect d’engagements et de conditions auxquels est conditionné le maintien du bénéfice de l’agrément conduisent à envisager son retrait. Cette proposition est ainsi de nature à interrompre la prescription.

S’il résulte des dispositions de l’article 1649 nonies A du Code précité que l’agrément doit nécessairement être retiré préalablement à la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, la seule notification d’une proposition de rectification, qui se borne à faire connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées, en l’invitant, en même temps, à faire parvenir son acceptation ou ses observations, n’emporte pas, par elle-même, déchéance des avantages fiscaux.

Par suite, la circonstance qu’à la date à laquelle la proposition de rectification a été adressée au contribuable, le retrait de l’agrément était seulement envisagé est sans incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires découlant de l’application des dispositions de l’article 1649 nonies A du CGI. L’administration peut donc, sans méconnaître les dispositions de cet article, engager une procédure de rectification visant à prononcer la déchéance de l’avantage fiscal alors même que la décision de retrait d’agrément n’a pas été édictée.