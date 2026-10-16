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[FORMATION] Colloque AJ Famille – Actualité du droit de la famille 2026

Publié le 16/10/2026
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© Lefebvre Dalloz

Lefebvre Dalloz Compétences et la Revue AJ Famille s'associent pour organiser la 12ème édition du colloque annuel. 

À cette occasion, d'éminents praticiens et universitaires du droit de la famille seront rassemblés afin de décoder ensemble les grandes réformes du droit de la famille et de traiter de l'actualité jurisprudentielle de la matière.

Il sera notamment question :

- de la fin de vie et de la protection juridique des majeurs vulnérables ;

- de l'actualité du droit des successions et des libéralités ;

- du droit international privé appliqué au divorce ;

- de la protection de l'enfance ;- de la fiscalité de la famille ;

- de l'actualité en matière de filiation ;

- de la réforme du partage judiciaire et de ses incidences pratiques ;

- des enjeux juridiques liés à l'enfant connecté, au travers d'une table ronde réunissant des professionnels aux expertises complémentaires autour de l'enfant et de la famille.

Cette journée se déroulera à Paris, au Kimpton Saint-Honoré, le 20 novembre 2026.

Pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez assister à cette journée à distance, via une rediffusion en live.

Programme et inscription

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne
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