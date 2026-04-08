Le salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession doit dans tous les cas conserver à sa disposition une somme égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d'une seule personne (C. trav. art. R 3252-5).

Comme chaque année au 1er avril, le montant forfaitaire du RSA est revalorisé. Il s'élève désormais, pour une personne vivant seule et sans personne à charge, à 651,69 €, contre 646,52 € auparavant (montant en vigueur depuis le 1er avril 2025). La fraction de salaire absolument insaisissable est donc portée à 651,69 € au 1er avril 2026.