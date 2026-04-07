La contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Une cour d'appel ne peut pas annuler une contrainte au motif que celle-ci mentionne un total différent de celui porté sur la mise en demeure, soit un différentiel de 292 €, sans qu'il soit précisé dans la contrainte les cotisations concernées par cette réduction ni son motif alors que la contrainte précisait, pour l'année considérée, la nature et le montant de chaque cotisation exigée ainsi que le même montant des majorations de retard et que, n'est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, de sorte que le cotisant pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (Cass. 2e civ. 19-3-2026 n°23-19.088 F-D).