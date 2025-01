Immobilier - Certificat d'urbanisme

Télétransmission des documents et des autorisations d’urbanisme en vue du contrôle de légalité

Un arrêté fixe les conditions de la liaison entre le portail national de l'urbanisme, la plateforme des autorisations d’urbanisme et le système @CTES, permettant ainsi une continuité entre la publication et le contrôle de légalité de ces documents et autorisations.