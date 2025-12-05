Des époux mariés sous la communauté vendent deux parcelles communes. Une femme se prévaut de l’existence d’un bail rural verbal sur ces parcelles, consenti par l’époux vendeur seul, trois ans avant la cession. Le tribunal puis la cour d’appel considèrent le bail valide en se fondant sur la gestion d’affaires prévue à l’article 219, alinéa 2 du Code civil.

Portant l’affaire devant la Cour de cassation, les époux avancent trois arguments. Ils rappellent d’abord que la représentation d’un époux par l’autre autorisée par justice ne peut intervenir que si l’époux est hors d’état de manifester sa volonté (C. civ. art. 219, al. 1) ; ces circonstances s’imposent aussi à la gestion d’affaires par un époux en représentation de l'autre, à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice (C. civ. art. 219, al. 2). Ensuite, la gestion d'affaires ne saurait permettre à elle seule de caractériser le consentement de deux époux à la conclusion d'un bail rural, comme exigé par l'article 1425 du Code civil. Enfin, les requérants estiment que si la gestion d’affaires permet de valider le bail, encore faut-il rechercher si la gestion du bail avait été utile, ce que les juges du fond n’ont pas fait.