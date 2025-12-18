With your agreement, we and our 950 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Patrimoine - Régimes matrimoniaux

Récompense à la communauté finançant un propre selon la fraction du capital remboursée hors intérêts

Cass. 1e civ. 1-10-2025 n° 23-13.362 F-D

Publié le 18/12/2025
Par Florence GALL-KIESMANN
quoti-20251107-une.jpg

©Gettyimages

Un époux commun en biens recourt à un emprunt pour financer l’achat de matériel agricole affecté à l’exploitation d’un bien propre. L’emprunt est remboursé par les deniers communs. Au moment du divorce, le prêt est partiellement remboursé. La cour d’appel fixe la récompense due par l’époux au montant total de l’emprunt financé par les deniers communs, sans déduction du solde des emprunts subsistants restant à la charge du débiteur.

Cassation. Pour calculer la récompense due par un époux en cas de remboursement par des deniers communs d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien qui lui est propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de jouissance (C. civ. art. 1469, al. 3 ; voir également Cass. 1e civ. 3-2-2010 n° 08-21.054 : Bull. civ. I n° 32, à propos du financement d’une construction).

PatrimoineRégimes matrimoniaux
