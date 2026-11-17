Il résulte des dispositions de l’article 80 duodecies, I du CGI que, à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable.

L’indemnité pour violation du statut protecteur qui est susceptible d’être allouée à un salarié protégé dont la rupture du contrat de travail est intervenue en méconnaissance de ce statut, n’est pas au nombre des indemnités énumérées par ces dispositions.

Par suite, cette indemnité constitue une rémunération imposable au sens du texte précité.