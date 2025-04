Fiscal

[DOSSIER SPECIAL] Déclaration du résultat 2024 des entreprises

Le 20 mai 2025 constitue la date limite pour télédéclarer le résultat fiscal de l’exercice clos le 31 décembre 2024 des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. C’est également au plus tard le 20 mai 2025 que les entreprises non commerciales relevant du régime de la déclaration contrôlée doivent télédéclarer leur résultat 2024. Vous vous posez de nombreuses questions sur les règles de détermination du résultat imposable et en particulier sur les nouveautés à avoir en tête : nous y répondons !