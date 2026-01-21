With your agreement, we and our 958 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Fiscal - Impôt sur le revenu

Investissements Duflot-Pinel-Denormandie : plafonds de loyer et de ressources des locataires pour 2026

Les plafonds de loyer et de ressources des locataires applicables en 2026 pour le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif Duflot-Pinel-Denormandie sont connus.

Publié le 21/01/2026
Le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif Duflot-Pinel-Denormandie, prévu à l'article 199 novovicies du CGI, est subordonné à la mise en location des logements à des loyers qui ne doivent pas excéder certains plafonds fixés par décret. Ce dispositif est en outre subordonné à la condition que les ressources du locataire au moment de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction du bail n'excèdent pas certains montants.

Ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier. Nous indiquons ci-après les montants applicables en 2026 (hors outre-mer), calculés par nos soins.

Les plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus ou renouvelés en 2026, à :

Zones

A bis

A

B1

B2 et C

19,71 €

14,64 €

11,80 €

10,26 €

Les plafonds annuels de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2026 sont les suivants :

 

Zones

A bis

A

B1

B2 et C

Personne seule

44 344 €

44 344 €

36 144 €

32 530 €

Couple

66 276 €

66 276 €

48 268 €

43 439 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

86 878 €

79 666 €

58 043 €

52 239 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

103 727 €

95 427 €

70 073 €

63 066 €

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

123 415 €

112 968 €

82 432 €

74 189 €

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

138 874 €

127 122 €

92 900 €

83 611 €

Majoration par personne
à charge à partir
de la cinquième

+ 15 471 €

+ 14 164 €

+ 10 364 €

+ 9 325 €

A noter :

Au titre de l'expérimentation du « Pinel breton », les plafonds de loyer sont fixés par un arrêté préfectoral du 19 mars 2020 publié au recueil des actes administratifs n° R53-2020-026 du 26 mars 2020. Les plafonds de ressources des locataires applicables sont identiques à ceux applicables dans le reste du territoire national.

