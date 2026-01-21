Le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif Duflot-Pinel-Denormandie, prévu à l'article 199 novovicies du CGI, est subordonné à la mise en location des logements à des loyers qui ne doivent pas excéder certains plafonds fixés par décret. Ce dispositif est en outre subordonné à la condition que les ressources du locataire au moment de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction du bail n'excèdent pas certains montants.

Ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier. Nous indiquons ci-après les montants applicables en 2026 (hors outre-mer), calculés par nos soins.

Les plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus ou renouvelés en 2026, à :

Zones A bis A B1 B2 et C 19,71 € 14,64 € 11,80 € 10,26 €

Les plafonds annuels de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2026 sont les suivants :

Zones A bis A B1 B2 et C Personne seule 44 344 € 44 344 € 36 144 € 32 530 € Couple 66 276 € 66 276 € 48 268 € 43 439 € Personne seule ou couple ayant une personne à charge 86 878 € 79 666 € 58 043 € 52 239 € Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 103 727 € 95 427 € 70 073 € 63 066 € Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 123 415 € 112 968 € 82 432 € 74 189 € Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 138 874 € 127 122 € 92 900 € 83 611 € Majoration par personne

à charge à partir

de la cinquième + 15 471 € + 14 164 € + 10 364 € + 9 325 €